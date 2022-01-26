Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено 7750 заразившихся, двое больных COVID-19 умерли

В среду, 26 января, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки были выявлены 7750 новых случаев заражения коронавирусом. 1250 новых зараженных выявлены в секторе Газы.

905 объявлены выздоровевшими. Двое больных COVID-19 умерли.

За последние сутки было проведено 14346 тестов на коронавирус.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 59 пациентов.

Также приводятся такие данные: 96,9% инфицированных коронавирусом выздоровели, 2,1% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.

За весь период эпидемии: 5072 умерших, более 492,6 тыс. заразившихся коронавирусом.

Около 2,3 млн жителей ПА получили одну дозу вакцины против коронавируса, около 1 млн – две дозы. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.