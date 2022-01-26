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NEWSru.co.il :: Здоровье26 января 2022 г., 12:05

Минздрав рекомендует не отменять карантин в сфере образования

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Минздрав рекомендует не отменять карантин в сфере образования

Министерство здравоохранения присоединилось к просьбе педиатров и обратилось к главе правительства с просьбой отложить назначенную на завтра отмену карантина для непривитых детей, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом.

Накануне к премьер-министру Нафтали Беннету обратился с такой же просьбой координатор по борьбе с коронавирусом профессор Зарка.

Такого же мнения придерживается комиссия специалистов по борьбе с эпидемиями.


Напомним, за последнюю неделю вдвое выросло число детей, госпитализированных с COVID-19.

При этом, согласно отчету израильского Центра информации по борьбе с коронавирусом, собравшему данные из разных стран, после заражения штаммом "омикрон" у детей чаще наблюдается синдром мультисистемного воспаления (PIMS), чем после заражения предыдущими штаммами.

Из больницы "Каплан" сообщают, что в отделении реанимации находятся двое детей четырех и семи лет с PIMS. Дети в состоянии средней тяжести, оба не привиты против коронавируса.

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