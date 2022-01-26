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NEWSru.co.il :: Здоровье26 января 2022 г., 11:54

"Пятая волна" эпидемии коронавируса в России: за сутки объявлено о рекордных 74 тыс. заразившихся и 657 умерших от COVID-19

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Пятая волна" эпидемии коронавируса в России: за сутки объявлено о рекордных 74 тыс. заразившихся и 657 умерших от COVID-19

Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает 26 января 2022 года, что за последние сутки в РФ умерли 657 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение дня, по данным штаба, были выявлены 74692 заразившихся коронавирусом (рекордный показатель за всё время эпидемии). 28197 признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.

Общее число зарегистрированных за весь период заразившихся коронавирусом в России, по данным штаба, достигло 11315801, 10099937 заразившихся выздоровели, 328105 скончались.


Идет пятая волна эпидемии на фоне проникновения в страну штамма "омикрон".

Если исходить из данных штаба, то по числу выявленных заразившихся коронавирусом Россия на шестом месте в мире. Больше только в США, Индии, Бразилии, Великобритании и Франции.

По официально объявленному числу умерших от COVID-19 Россия на четвертом месте в мире. Больше только в США, Бразилии и Индии.

С 16 октября по 23 декабря 2021 в официальных отчетах властей РФ сообщалось о более 1000 умерших от COVID-19 за одни сутки. С 24 декабря 2021 года сообщается о менее чем 1000 умерших в день.

Специалисты высказывают сомнения по поводу соответствия официальных данных по России реальной эпидемиологической ситуации в этой стране. Судя по отчетам Росстата об избыточной смертности, смертность от коронавируса в РФ в несколько раз выше, чем говорится в отчетах оперативного штаба. Оперативный штаб учитывает только те случаи смерти от COVID-19, когда коронавирус стал основной причиной летального исхода и это оперативно подтвердилось (так это разъясняется официально).

По данным портала Gogov.ru, на сегодняшний день в РФ первую прививку против коронавируса получили 76 млн человек (52% населения), полностью вакцинированы 69 млн человек (48% населения). Ревакцинированы третьей прививкой около 9 млн человек.

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