Украина: за сутки выявлено более 24 тысяч заразившихся коронавирусом, 141 больной COVID-19 умер
26 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 99584 человек (+141 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3913809 (+24321 за сутки).
3596715 (+5514 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 15,2 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,5 млн украинцев (35%). Третью, "бустерную", дозу получили 226 тыс. человек.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Здоровье // 26 января 2022
Коронавирус в мире: за неделю заражаемость выросла на 13%, при этом рост смертности составил 17%
Коронавирус в мире: за неделю заражаемость выросла на 13%, при этом рост смертности составил 17%