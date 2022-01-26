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NEWSru.co.il :: Здоровье26 января 2022 г., 08:45

Украина: за сутки выявлено более 24 тысяч заразившихся коронавирусом, 141 больной COVID-19 умер

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Украина: за сутки выявлено более 24 тысяч заразившихся коронавирусом, 141 больной COVID-19 умер

26 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 99584 человек (+141 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3913809 (+24321 за сутки).

3596715 (+5514 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 15,2 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,5 млн украинцев (35%). Третью, "бустерную", дозу получили 226 тыс. человек.

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