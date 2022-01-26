Коронавирус в мире: за неделю заражаемость выросла на 13%, при этом рост смертности составил 17%

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 3 млн человек (по состоянию на 26 января 2022 года, таких стран 21). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 359345044 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (24 млн новых заразившихся за неделю, абсолютный рекорд за всё время эпидемии; на 13% больше, чем было выявлено на позапрошлой неделе), 5634644 из них умерли (61 тыс. за неделю; на 17% больше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 1,6% (постепенно сокращается).

Отметим, что рост числа зараженных происходит на фоне широкого распространения штамма "омикрон".

Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована в США (выросла на 32% по сравнению с позапрошлой неделей), в России (по сравнению с позапрошлой неделей смертность снизилась на 4%), в Индии (рост на 53%).

Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 2 млн человек

1. США – 73449185 выявленных заразившихся, 894880 (+17640) умерших, летальность 1,2%

2. Индия – 40085116, 491154 (+3928), 1,2%

3. Бразилия – 24334072, 623901 (+2323), 2,6%

4. Франция – 17302548, 129489 (+1851), 0,8%

5. Великобритания – 16047716, 154356 (+1843), 1,0%

6. Россия – 11241109, 327448 (+4770), 2,9% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)

7. Турция – 11090493, 86299 (+1222), 0,8%

8. Италия – 10212621, 144343 (+2518), 1,4%

9. Испания – 9395767, 92376 (+1099), 1,0%

10. Германия – 8956515, 117699 (+1089), 1,3%

11. Аргентина – 8041520, 119703 (+1283), 1,5%

12. Иран – 6267559, 132274 (+161), 2,1%

13. Колумбия – 5780910, 132737 (+1469), 2,2%

14. Мексика – 4730669, 303776 (+1987), 6,4%

15. Польша – 4584360, 104097 (+1411), 2,2%

16. Индонезия – 4294183, 144247 (+64), 3,3%

17. Нидерланды – 4008459, 21227 (+59), 0,5%

18. Украина – 3889488, 99443 (+894), 2,5%

19. ЮАР – 3585888, 94397 (+846), 2,6%

20. Филиппины – 3459646, 53598 (+636), 1,5%

21. Перу – 3020756, 204587 (+942), 6,7%



1. Перу – 6073

2. Болгария – 4787

3. Босния и Герцеговина – 4351

4. Венгрия – 4263

5. Черногория – 4027

6. Северная Македония – 3968

7. Грузия – 3715

8. Чехия – 3452

9. Хорватия – 3321

10. Словакия – 3239

11. Сан-Марино – 3172

12. Румыния – 3132

13. Гибралтар – 2970

14. Литва – 2922

15. Бразилия – 2903

16. Словения – 2788

17. Польша – 2755

18. Армения – 2703

19. США – 2679

20. Молдова – 2629

21. Аргентина – 2611

22. Латвия – 2597

23. Колумбия – 2566

24. Бельгия – 2474

25. Италия – 2393

26. Тринидад и Тобаго – 2371

27. Парагвай – 2346

28. Мексика – 2318

29. Украина – 2295

30. Великобритания – 2255



Израиль в этом списке на 88-м месте (910 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 8488 умерших (+170 за неделю).