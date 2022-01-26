Иерусалим:
2 - 6°
Тель-Авив:
9 - 11°
Эйлат:
7 - 17°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье26 января 2022 г., 22:10

Минздрав разрешил вакцинировать четвертой дозой израильтян старше 18 лет

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минздрав разрешил вакцинировать четвертой дозой израильтян старше 18 лет

В среду, 26 января, генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш подписал инструкцию, разрешающую вакцинировать четвертой дозой израильтян старше 18 лет.

На данном этапе эта инструкция касается израильтян с хроническими заболеваниями, повышающими риск заражения и протекания коронавирусной инфекции в тяжелой форме. Также четвертую прививку могут сделать ухаживающие за ними лица.

Кроме того, минздрав рекомендует четвертую прививку лицам, которые в силу своей профессии подвергаются значительному риску заражения.


23 января министерство здравоохранения Израиля опубликовало предварительные данные исследования эффективности четвертой дозы прививки от коронавируса. Исследование проводилось минздравом совместно с институтом Вейцмана, "Технионом", Еврейским университетом, Институтом им. Гартнера и медицинским центром "Шиба". Согласно опубликованным данным, в возрастной группе 60+ четвертая доза вакцины повышает уровень защиты от заражения в два раза. Кроме того, привившиеся четвертой дозой в три раза реже болеют коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

Эти данные совпадают с предварительными выводами больницы "Ихилов", в которой исследуемой группой стали работники больницы, в своем большинстве моложе 60 лет. В соответствии данными клиники, сделавшие четвертую прививку уже через семь дней после нее в два раза лучше защищены от заражения коронавирусом, чем те, кто прошел вакцинацию "бустером".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:10 Минздрав разрешил вакцинировать четвертой дозой израильтян старше 18 лет
18:03 Минздрав разрешил "корректировать" поведение лиц с деменцией с помощью медицинского каннабиса
15:50 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено 7750 заразившихся, двое больных COVID-19 умерли
12:05 Минздрав рекомендует не отменять карантин в сфере образования
11:54 "Пятая волна" эпидемии коронавируса в России: за сутки объявлено о рекордных 74 тыс. заразившихся и 657 умерших от COVID-19
10:38 Работники парамедицинских специальностей в больницах объявили забастовочные санкции
09:28 Пятая волна коронавируса в Израиле: около 538 тысяч зараженных, почти 2300 госпитализированы
08:45 Украина: за сутки выявлено более 24 тысяч заразившихся коронавирусом, 141 больной COVID-19 умер
07:07 Коронавирус в мире: за неделю заражаемость выросла на 13%, при этом рост смертности составил 17%
06:25 Коронавирус в мире: 359 млн заразились, более 5,6 млн умерли. Статистика по странам
Загрузка...