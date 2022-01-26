Минздрав разрешил вакцинировать четвертой дозой израильтян старше 18 лет

В среду, 26 января, генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш подписал инструкцию, разрешающую вакцинировать четвертой дозой израильтян старше 18 лет.

На данном этапе эта инструкция касается израильтян с хроническими заболеваниями, повышающими риск заражения и протекания коронавирусной инфекции в тяжелой форме. Также четвертую прививку могут сделать ухаживающие за ними лица.

Кроме того, минздрав рекомендует четвертую прививку лицам, которые в силу своей профессии подвергаются значительному риску заражения.

23 января министерство здравоохранения Израиля опубликовало предварительные данные исследования эффективности четвертой дозы прививки от коронавируса. Исследование проводилось минздравом совместно с институтом Вейцмана, "Технионом", Еврейским университетом, Институтом им. Гартнера и медицинским центром "Шиба". Согласно опубликованным данным, в возрастной группе 60+ четвертая доза вакцины повышает уровень защиты от заражения в два раза. Кроме того, привившиеся четвертой дозой в три раза реже болеют коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

Эти данные совпадают с предварительными выводами больницы "Ихилов", в которой исследуемой группой стали работники больницы, в своем большинстве моложе 60 лет. В соответствии данными клиники, сделавшие четвертую прививку уже через семь дней после нее в два раза лучше защищены от заражения коронавирусом, чем те, кто прошел вакцинацию "бустером".