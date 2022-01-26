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NEWSru.co.il :: Здоровье26 января 2022 г., 18:03

Минздрав разрешил "корректировать" поведение лиц с деменцией с помощью медицинского каннабиса

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минздрав разрешил "корректировать" поведение лиц с деменцией с помощью медицинского каннабиса

Отдел по использованию медицинской марихуаны министерства здравоохранения внес лиц с деменцией, страдающих поведенческими расстройствами, в список имеющих право на получение рецепта на медицинский каннабис.

По информации сайта "Мако", это решение было принято на основании результатов исследования, проводившегося в больнице "Ланиадо" под руководством доктора Веред Хермуш, заведующей гериатрическим отделением.

Наблюдение за 64 пациентами, у которых поведенческое расстройство проявлялось в виде физического и словесного насилия, склонности к бродяжничеству и уходам из дома, плевках и повторении одних и тех же фраз, показало, что медицинских каннабис значительно улучшает их состояние и оказывает положительное влияние на их поведение.


Доктор Веред Хермуш подчеркивает, что результаты исследования были однозначными, и не было обнаружено побочных эффектов.

В ходе исследования применялось масло каннабиса, с одной стороны богатое каннабидолом (CBD), с другой - содержащее низкую долю тетрагидроканнабинола.

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