Минздрав разрешил "корректировать" поведение лиц с деменцией с помощью медицинского каннабиса

Отдел по использованию медицинской марихуаны министерства здравоохранения внес лиц с деменцией, страдающих поведенческими расстройствами, в список имеющих право на получение рецепта на медицинский каннабис.

По информации сайта "Мако", это решение было принято на основании результатов исследования, проводившегося в больнице "Ланиадо" под руководством доктора Веред Хермуш, заведующей гериатрическим отделением.

Наблюдение за 64 пациентами, у которых поведенческое расстройство проявлялось в виде физического и словесного насилия, склонности к бродяжничеству и уходам из дома, плевках и повторении одних и тех же фраз, показало, что медицинских каннабис значительно улучшает их состояние и оказывает положительное влияние на их поведение.

Доктор Веред Хермуш подчеркивает, что результаты исследования были однозначными, и не было обнаружено побочных эффектов.

В ходе исследования применялось масло каннабиса, с одной стороны богатое каннабидолом (CBD), с другой - содержащее низкую долю тетрагидроканнабинола.