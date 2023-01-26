Израильтяне, правильно ли вы питаетесь? Итоги опроса и комментарий клинического диетолога

На сайте NEWSru.co.il 23-24 января был проведен опрос по теме "Правильно ли вы питаетесь?" В опросе приняли участие 2299 респондентов (2167 из них ответили на все 23 вопроса).

ИТОГИ ОПРОСА

Комментарий клинического диетолога Елены Эдельман

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Две трети участников опроса (67%) заявили, что для них важно придерживаться правильного питания.

Большинство (51%) получали рекомендации о правильном питании от медиков.

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40% заявили, что им хорошо известно о средиземноморской диете. Еще 44% знают о такой диете, но только в общих чертах.

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67% регулярно готовят сами. 22% готовят изредка. Только 11% не готовят совсем.

40% заявили, что для них оливковое масло является основным маслом при приготовлении пищи. 44% используют в день от одной до четырех или более четырех столовых ложек оливкового масла.

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Овощи и фрукты составляют значительную часть рациона для подавляющего большинства наших читателей: 78% респондентов употребляют более одной порции овощей в день, 74% – более одной порции фруктов в день (1 порция – 1 средний овощ или фрукт/1 стакан овощного или фруктового салата).

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При этом 50% в среднем съедают менее одной порции бобовых (фасоль, чечевица, хумус и т.д.) в неделю (1 порция – 2-3 столовые ложки вареных бобов). 40% – одну-три порции. 8% – четыре порции и более.

При этом красное мясо наши читатели употребляют умеренно: 69% сказали, что в среднем употребляют менее одной порции красного мяса или мясных полуфабрикатов (сосиски/колбасы) в день (1 порция – 100-150 гр).

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65% предпочитают употреблять в пищу мясо птицы вместо говядины/баранины.

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Весьма осторожно участники опроса относятся и к употреблению сладких напитков: 87% употребляют менее одного стакана таких напитков в день.

67% отвечавших на наши вопросы сказали, что обычно выпивают менее одного бокала вина в неделю. 31% заявили о более активном употреблении алкоголя, но большинство из них выпивает не более трех бокалов вина в неделю.

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Большинство опрошенных (56%) реже одного раза в неделю употребляют покупную выпечку (печенье, сухари, кексы, торты, бурекасы, круасаны и т.д.).

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59% употребляют более одной порции орехов в неделю (1 порция – 7-8 небольших орехов или 2-3 больших).

73% предпочитают цельнозерновой хлеб белому.

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52% предпочитают цельные злаки обычным (овсянка, перловка, цельный рис и т.д.).

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Абсолютное большинство участников опроса не употребляют или почти не употребляют снэки (бамба, чипсы, начос и т.д.).

Немногие регулярно употребляют уличную/быструю еду (стритфуд/фастфуд): 7% – 1-3 раза в неделю, менее 1% – 4 раза в неделю и чаще.

30% респондентов взвешиваются ежедневно или несколько раз в неделю, 37% делают это один раз в неделю или реже. 27% заявили, что они не взвешиваются никогда или почти никогда.

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Ранжирование результатов опроса по полу и возрасту показало: что женщины в среднем более внимательно относятся к вопросу о правильности питания и более информированы по поводу диет, чем мужчины; при этом степень внимательного отношения к вопросам питания мало зависит от возраста респондентов, если они старше 30 лет (наименее внимательно к этой теме относятся респонденты младше 30 лет, для прочих возрастных категорий примерно в равной степени характерно внимательное отношение к данной теме).

Комментарий клинического диетолога Елены Эдельман

Итоги опроса комментирует Елена Эдельман – клинический диетолог с почти двадцатилетним стажем, работающая в израильской системе здравоохранения и составляющая индивидуальные диеты, учитывая особенности каждого пациента.

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Елена Эдельман подчеркивает, что ее комментарии и рекомендации носят общий характер. "Для того, чтобы подобрать верную диету каждому, нужно делать это при личной встрече и учитывая образ жизни человека", – поясняет она.

"Средиземноморская диета – одна из самых популярных в мире принципов питания. Ученые еще в 60-е годы заинтересовались, почему в таких странах как Италия или Греция люди живут дольше и болеют меньше. Ответом стала гипотеза, что в основном это происходит благодаря питанию и активному образу жизни. Интересно отметить, что даже сегодня, после ряда крупных исследований, ученые не могут выделить основной фактор, который влияет больше, чем другие, на состояние здоровья. Важен глобальный подход к питанию и образу жизни. В отличие от других популярных диет, средиземноморская диета не основана на строгом ограничении определенных продуктов, а, напротив, призывает людей включать в свое питание продукты, помогающие сохранить или улучшить состояние их организма. Средиземноморская диетa помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет, повышенное содержание холестерина в крови, а также гипертонию. На побережье Средиземного моря находятся около 20 стран, включая Израиль. В отличие от других государств Средиземноморья, большинство населения нашей страны – репатрианты из разных стран, предпочтения и привычки которых в питании зачастую сильно отличаются. Тем интереснее было проверить, как переезд повлиял на привычки питания респондентов – репатриантов из стран бывшего СССР", – говорит Елена Эдельман.

"Результаты опроса показали, что большинство респондентов следят за своим здоровьем и стараются придерживаться основных принципов здорового питания. Общая рекомендация может быть такой: увеличить употребление овощей и фруктов – как минимум 5 порций в день, а также цельных злаков и бобовых, семечек и орехов", – советует диетолог.

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"Чтобы увеличить употребление бобовых, можно посоветовать включать их в рацион вместо другого гарнира за обедом. Например, гороховое пюре – вместо картофельного, или маджадра – блюдо из риса и чечевицы – вместо обычного риса", – рекомендует Елена Эдельман.

"Отрадно было увидеть, что для многих читателей NEWSru.co.il оливковое масло является основным маслом при приготовлении пищи. Порадовало и редкое употребление обработанных продуктов (колбасные продукты, белая мука, рафинированные масла и т.д.). Отмечу также разумное редкое употребление красного мяса – говядины или баранины – и заметно более частое употребление в пишу птичьего мяса. Респонденты проявили свою осведомленность по поводу возможного вреда организму вследствие неумеренного употребления красного мяса. Радует, что респонденты в подавляющем большинстве мало пьют сладкие напитки и редко едят покупную выпечку", – говорит клинический диетолог.

"Важно отметить, что основные источники белка для большинства респондентов – кисло-молочные продукты, рыба и курица. Основные источники углеводов – цельные злаки и бобовые. Особенно радует, что почти три четверти участников опроса предпочитают цельнозерновой хлеб белому", – подчеркивает Эдельман, которая также выражает удовлетворение по поводу того, что подавляющее большинство участников опроса не употребляют или почти не употребляют снэки (бамба, чипсы, начос и т.д.) или уличную/быструю еду (стритфуд/фастфуд).

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Тем, кто не отказывает себе в употреблении алкогольных напитков, диетолог рекомендует умеренно пить вино, предпочитая его другому алкоголю. При этом она подчеркивает: следует очень осторожно в принципе относиться к употреблению алкогольных напитков.

"Я буду рада помочь вам чувствовать себя здоровыми и энергичными", – резюмирует клинический диетолог Елена Эдельман.

Facebook и электронная почта Елены Эдельман:

facebook.com/edelmandiet

[email protected]

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Публикуется в рамках информационного партнерства