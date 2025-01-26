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Здоровье

Младенец госпитализирован в "Шнайдер" с герпесом – "подарком" от моэля на обрезании

Дети
Больницы
Инфекции
время публикации: 26 января 2025 г., 18:44 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 18:44
Младенец госпитализирован в "Шнайдер" с герпесом – "подарком" от моэля на обрезании
Yonatan Sindel/Flash90

Трехнедельный младенец поступил в детский медицинский центр "Шнайдер" в Петах-Тикве с серьезным язвенным поражением в области гениталий, возникшим после обряда обрезания ("брит-мила"). Как сообщает mako.co.il, малыш был госпитализирован через две недели после обряда: моэль заразил его герпесом.

Заведующий педиатрическим отделением "бет" профессор Одед Шойерман, специализирующий по инфекционным заболеваниям, пояснил, что заражение произошло во время традиционной процедуры удаления крови из ранки "мецица".

Согласно еврейской традиции, после церемонии обрезания крайней плоти, моэль должен выцедить кровь из раны, чтобы предотвратить заражение. Большинство моэлей делают это при помощи рук, пипетки или трубочки. Однако многие моэли настойчиво защищают исходный вариант обряда – методику удаления крови ртом ("мецица бэ пэ"). Несмотря на действующую много лет рекомендацию минздрава и главного раввината использовать безопасный способ удалеения крови из ранки при помощи пипетки или трубочки, многие моэли продолжают отстаивать исходный вариант обряда, удаление крови ртом.

Профессор Шойерман отметил: вирус герпеса передается от человека к человеку, и для новорожденных он может быть крайне опасен, в тяжелых случаях герпес может вызвать тяжелую полиорганную инфекцию, поразить кожу, глаза, слизистые. В числе осложнений герпеса могут быть серьезные неврологические нарушения, энцефалит и даже летальный исход.

Профессор подчеркнул, что хотя межведомственная комиссия по сертификации моэлей обязывает их информировать родителей о возможности проведения отсасывания крови через специальную трубочку и сообщать о наличии у моэля ранок во рту, это далеко не всегда соблюдается. Более того, у моэля может не быть видимых ранок, но вирус все равно может выделяться со слюной – когда его носитель даже не подозревает об этом.

Комиссия также требует использования антисептиков, но даже это не гарантирует полную защиту от передачи вируса герпеса младенцу. Профессор также отметил, что многолетние исследования демонстрируют множество преимуществ самого обрезания: проведенный по всем медицинским и гигиеническим правилам обряд снижает риск инфекций мочевыводящих путей, инфекций крайней плоти и даже риск рака в этой области.

Здоровье
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