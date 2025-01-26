Американка стала самой долгоживущим в мире человеком, которому пересадили органы свиньи

Женщине пересадили почку свиньи 61 день назад. На данный момент она является самым долгоживущим человеком с пересаженным органом от животного.

В ноябре прошлого года 53-летняя Тована Луни получила экспериментальный орган, после того как почти восемь лет находилась в списке ожидания трансплантации, не имея особых надежд на подходящего донорского органа.

После того, как Луни получила почку от свиньи, она пробыла в больнице всего 11 дней. Сейчас женщина останется в Нью-Йорке под наблюдением врачей еще месяц, прежде чем вернется домой в Алабаму. Органы свиньи с измененным геном удалось получить еще четырем американцам, однако ни один из них не прожил больше двух месяцев.

"Если бы вы увидели ее на улице, вы бы и не подумали, что она единственный человек в мире, разгуливающий с функционирующим свиным органом внутри", – сказал доктор Роберт Монтгомери из больницы Langone Health, который руководил трансплантацией.

Врачи утверждают, что успех операции Луни привел медицинскую команду на неизведанную территорию. Они тщательно следят за состоянием пациентки, потому что не понимают, какие проблемы могут еще возникнуть.

Ученые надеются, что генетически модифицированные свиные органы могут стать решением проблемы острой нехватки донорских органов для трансплантации. Согласно данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, около 7500 человек находятся в списке ожидания трансплантации. В прошлом году более 415 человек скончались, не дождавшись операции.

В США более 100 тысяч людей нуждаются в трансплантации, и большинство из них ожидает пересадки почки.