С начала апреля жертвами змей стали более 60 израильтян

Согласно данным службы скорой помощи МАДА, с начала апреля ее бригады получили 62 вызова в связи со змеиными укусами, в том числе около 30 вызовов – с начала июня.

Пять укушенных змеями израильтян были госпитализированы в тяжелом состоянии, шесть – в состоянии средней степени тяжести, остальные – в легком состоянии.

Последний инцидент произошел накануне. В поликлинику в Исфие (юго-восточней Хайфы) был доставлен мужчина примерно 60 лет, которого укусила ядовитая змея. Пострадавшего перевезли в хайфскую больницу "Кармель". Его состояние остается тяжелым.

Как отмечают специалисты, змеи активизируются с наступлением жары. Как правило, летом заметно больше инцидентов, связанных с укусами ядовитых змей, чем зимой. Следует проявлять осторожность.

При этом в Управлении заповедников и парков поясняют, что змеи являются охраняемыми видами и причинять им вред запрещено. Змеи играют жизненно важную роль в экосистеме как хищники, поедающие грызунов и других вредителей.

Что делать при встрече со змеей?

Держитесь на расстоянии.

Не пытайтесь поймать или убить змею.

Просто уходите от нее медленно и осторожно.

Если змея обнаружена в вашем доме или в общественном месте, позвоните на горячую линию муниципалитета или в Управление заповедников и парков. Ею займутся профессионалы.