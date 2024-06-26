С начала апреля жертвами змей стали более 60 израильтян
Согласно данным службы скорой помощи МАДА, с начала апреля ее бригады получили 62 вызова в связи со змеиными укусами, в том числе около 30 вызовов – с начала июня.
Пять укушенных змеями израильтян были госпитализированы в тяжелом состоянии, шесть – в состоянии средней степени тяжести, остальные – в легком состоянии.
Последний инцидент произошел накануне. В поликлинику в Исфие (юго-восточней Хайфы) был доставлен мужчина примерно 60 лет, которого укусила ядовитая змея. Пострадавшего перевезли в хайфскую больницу "Кармель". Его состояние остается тяжелым.
Как отмечают специалисты, змеи активизируются с наступлением жары. Как правило, летом заметно больше инцидентов, связанных с укусами ядовитых змей, чем зимой. Следует проявлять осторожность.
При этом в Управлении заповедников и парков поясняют, что змеи являются охраняемыми видами и причинять им вред запрещено. Змеи играют жизненно важную роль в экосистеме как хищники, поедающие грызунов и других вредителей.
Что делать при встрече со змеей?
Держитесь на расстоянии.
Не пытайтесь поймать или убить змею.
Просто уходите от нее медленно и осторожно.
Если змея обнаружена в вашем доме или в общественном месте, позвоните на горячую линию муниципалитета или в Управление заповедников и парков. Ею займутся профессионалы.