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Зараженные западно-нильской лихорадкой комары обнаружены в районе аэропорта Бен-Гурион

время публикации: 25 июня 2024 г., 15:56 | последнее обновление: 25 июня 2024 г., 15:56
Зараженные западно-нильской лихорадкой комары обнаружены в районе аэропорта Бен-Гурион
AP Photo/Luis Soto

В рамках мониторинговой операции в центре страны министерство экологии обнаружило комаров, зараженных вирусом западно-нильской лихорадки, в районе международного аэропорта Бен-Гурион. Министерство экологии поручило Управлению аэропортами расширить систему мониторинга и уничтожения комариных рассадников в окрестностях аэропорта.

Специальные команды по борьбе с вредителями занимаются выявлением мест размножения комаров и отловом комаров для проведения анализа. Если вирусологический тест показывает наличие западно-нильской лихорадки, местные власти ставятся в известность о необходимости немедленного уничтожения источника распространения комаров. Ранее благодаря работе этих специалистов были обнаружены зараженные комары в районе Рамат-Гана.

Министерство экологии и министерство здравоохранения опубликовали также ряд инструкций для населения, которые могут снизить опасность заражения западно-нильской лихорадкой. Необходимо очистить общественную канализацию, а также осушить источники стоячей воды, которые становятся средой обитания комаров.

Необходимо удалить, накрыть или перевернуть все емкости, в которых может собираться вода, например, старые шины, ведра или бочки. Важно не допускать застаивания воды в цветочных горшках и кашпо, сливать или менять на ежедневной основе воду в вазах для цветов и в поилках для домашних животных. Домашние бассейны рекомендуется накрывать, ливневые желоба прочищать и осушать. Необходимо удалить ветошь и старые неиспользуемые предметы, в которых может скапливаться вода.

Важно принимать меры против комариных укусов: наносить на тело репелленты от насекомых, устанавливать аксессуары для отпугивания комаров в комнатах. Следует уменьшить площадь подверженной укусам кожи, надевая длинную светлую одежду. Следует включать вентиляторы в комнатах и когда вы находитесь на улице. На окна и дверные проемы следует установить сетки от насекомых.

Министерство экологии также призывает людей обращаться в органы местной власти, на территории которых обнаружена опасность разведения комаров, и информировать их о прорывах в канализации, стоячей воде и других опасностях.

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