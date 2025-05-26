Мужчины и женщины заболевают раком кожи в разных частях тела

Исследования показали, что участки тела, наиболее уязвимые к развитию рака кожи, различаются у мужчин и женщин. Согласно данным анализа, проведенного Cancer Research UK (CRUK), у мужчин четыре из десяти случаев меланомы приходятся на область туловища – спину, грудь и живот – что составляет около 3700 диагнозов ежегодно. У женщин же наиболее часто поражаются нижние конечности – от бедер до стоп – на них приходится 35% всех случаев, то есть примерно 3200 диагнозов в год.

Предполагается, что такая разница связана с особенностями поведения: мужчины чаще находятся на солнце без рубашки, в то время как женщины в теплую погоду предпочитают носить шорты или юбки, тем самым подвергая ноги воздействию солнечных лучей.

По информации от Cancer Research UK (CRUK), в прошлом году заболеваемость меланомой кожи достигла рекордного уровня. В период с 2007-2009 годов по 2017-2019 годы число новых случаев в Великобритании выросло на 25%, увеличившись с 21 до 28 на 100 000 человек. Наибольший прирост заболеваемости был зафиксирован среди людей старше 80 лет – на 57%, а среди людей в возрасте от 25 до 49 лет рост составил 7%. Благотворительная организация также предупредила, что в текущем году ожидается дальнейший рост числа случаев меланомы, до 21 300.