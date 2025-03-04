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Здоровье

Чернила для татуировок могут увеличить риск развития рака кожи и лимфомы

Онкология
Исследования
время публикации: 04 марта 2025 г., 17:03 | последнее обновление: 04 марта 2025 г., 17:03
Чернила для татуировок могут увеличить риск развития рака кожи и лимфомы
AP Photo/Natacha Pisarenko

Исследования выявили, что чернила от татуировок не ограничиваются только местом инъекции. Частицы чернил могут перемещаться в лимфатические узлы, где они начинают накапливаться.

Исследователи из Университета Южной Дании в сотрудничестве с учеными из Хельсинкского университета изучали, как татуировки могут влиять на здоровье. Проанализировав данные близнецов из Дании, они обнаружили, что у людей с татуировками риск заболевания раком кожи и лимфомой выше, чем у тех, кто не имеет татуировок. Особенность подхода этого исследования, по словам ученых, заключается в том, что они сравнивали пары близнецов, у одного из которых есть рак, при этом во всем остальном участники имели схожие генетические и экологические факторы.

Результаты исследования показывают, что чернила от татуировок вводятся в кожу и часть из них попадает в лимфатические узлы. Это может вызвать длительное воспаление в лимфатических узлах и со временем привести к аномальному росту клеток и увеличению риска рака. Исследования также показали, что связь между татуировками и раком наиболее выражена у людей с крупными татуировками, например, с эскизами размером больше ладони. Для лимфомы риск заболевания в группе людей с большими татуировками оказался в три раза выше, чем у тех, у кого нет татуировок. Этот показатель учитывает возраст, время нанесения татуировки и продолжительность наблюдения.

Здоровье
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