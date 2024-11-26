Больничные кассы выступили против профсоюза врачей

Все четыре израильские больничные кассы поддержали позицию правительства касательно реформы в сфере подготовки кадров для системы здравоохранения, раскритиковав выступающий против реформы профсоюз врачей, сообщает "Калькалист".

Издание в частности цитирует генерального директора больничной кассы "Леумит" Хаима Фернандеса, заявившего, что профсоюз врачей должен оставить вопросы регулирования системы в таких вопросах, как количество врачей той или иной специализации, необходимых в том или ином районе страны, министерству здравоохранения.

Напомним, что в рамках Закона о государственном регулировании правительство предлагает увеличить количество студентов израильских медицинских факультетов на 600 человек в год к 2030 году, и добавить к ним 300 студентов в год по специальности ассистент врача. Внести для этого необходимые изменения в распределение клинических полей для обучения врачей. Разрешить автоматически признавать лицензии врачей-специалистов, полученные в странах, которые будут определены минздравом. Включить в процесс подготовки врачей-специалистов в сферах психиатрии, гинекологии, педиатрии, гериатрии и ортопедии обязательную работу в больничных кассах на протяжении не менее полугода, начиная с третьего года подготовки. Создать национальный орган планирования подготовки врачей с учетом потребностей системы здравоохранения. Сократить процесс интернатуры для студентов-отличников, отменить обязательный период научно-исследовательской деятельности, создав его в качестве отдельной дисциплины для желающих.

Неделю назад профсоюз врачей объявил состояние трудового конфликта в связи с продвижением реформы.