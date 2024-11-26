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Здоровье

В больницах "Ихилов" и "Сорока" вскоре после рождения скончались новорожденные

Больницы
Роды
Дети
время публикации: 26 ноября 2024 г., 17:48 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 17:48
В больницах "Ихилов" и "Сорока" вскоре после рождения скончались новорожденные
Flash90. Фото: М.Шай

Больницы "Сорока" в Беэр-Шеве и "Ихилов" в Тель-Авиве сообщили о смерти новорожденных через несколько часов после рождения. По трагичному стечению обстоятельств, в министерство здравоохранения поступили сообщения о двух смертях новорожденных одновременно: дети погибли от различных осложнений, и специалисты минздрава проводят расследование по каждому из фактов.

По сообщению администрации больницы "Ихилов", девочка родилась несколько дней назад, и ее состояние вскоре после рождения быстро начало ухудшаться. Несмотря на реанимацию, врачи были вынуждены констатировать смерть новорожденной, сообщение об инциденте было передано в минздрав.

Во вторник вечером, через несколько часов после сообщения больницы "Ихилов", о подобном случае сообщили из больницы "Сорока", где также скончалась новорожденная девочка. Причиной гибели ребенка стала отслойка плаценты – по словам медиков, это непредсказуемое и непредотвратимое событие, когда плацента, прикрепившаяся к стенке матки, частично или полностью отделяется от стенки матки еще до родов.

Эта ситуация может привести к серьезным последствиям как для матери, так и для плода. Отслойка плаценты может произойти на любом сроке беременности, но чаще она встречается на третьем триместре. Причины этого осложнения не всегда известны, в факторах риска указываются высокое кровяное давление, травмы живота, курение, употребление наркотиков, ранее происходившая отслойка плаценты при предыдущих беременностях.

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