Мировой рейтинг устойчивости к коронавирусу: Израиль в ТОП-5

Агентство Bloomberg опубликовало новый рейтинг Covid Resilience Ranking, который по сути определяет страны наиболее безопасные и наиболее опасные с точки зрения угрозы заражения коронавирусом в период пандемии.

Оценка дается на основании таких параметров: индекс заражаемости, смертность от COVID-19, количество тестов и процент выявления коронавируса, как масштабы вакцинации против коронавируса, надежность карантинных мер и т.д.

Первая пятерка самых безопасных стран в настоящее время такова: Сингапур, Новая Зеландия, Австралия, Израиль, Тайвань.

В ТОП-10 также попадают: Южная Корея, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Финляндия, Гонконг.

Вторая десятка выглядит так: Вьетнам, Китай, Таиланд, Дания, Норвегия, Саудовская Аравия, США, Великобритания, Канада, Малайзия.

Наихудшая ситуация в списке стран, по которым готовился этот рейтинг, в Бразилии, Польше, Аргентине, Колумбии, Иране, Мексике.

Постепенно "снижается" в этом рейтинге Индия, где ежедневно в течение последних недель от коронавируса умирают тысячи людей. При этом ежедневно выявляются сотни тысяч новых зараженных.

В течение последней недели по темпам абсолютной смертности от COVID-19 Индия обошла Бразилию.

Комментируя опубликованные результаты, специалист по стратегии здравоохранения из Вашингтонского университета Али Мокдад, говорит о ситуации в Израиле. По его мнению, хотя в последнее время в Израиле на фоне вакцинации около 55% населения число выявляемых случаев заражения заметного сократилось, важно понимать: эпидемия не закончилась, успокаиваться рано. "Чем дольше это затянется, тем больше вероятность того, что мы увидим новые штаммы. Затем возникает потребность в новой вакцине или бустерной вакцине, и нам придется начинать все сначала", – говорит он.

Bloomberg отмечает, что в Израиле карантинные меры ослабляют постепенно. Специалисты подчеркивают важность постоянного мониторинга динамики эпидемии и быстрой реакции в случае нового кризиса.