Коронавирус в мире: за неделю заражаемость снизилась, но смертность возросла
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 10 млн человек (по состоянию на 27 апреля 2022 года, таких стран 12). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. По данным ВОЗ, в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации (в частности, это касается Индии, России и др.).
Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 510875118 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (5 млн новых заразившихся за неделю; на 17% меньше, чем было выявлено на позапрошлой неделе), 6249072 из них умерли (21 тыс. за неделю; на 11% больше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 1,2%.
Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована в США (снижение на 9% по сравнению с позапрошлой неделей).
Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 10 млн человек
1. США – 82789716 выявленных заразившихся, 1019008 (+2849) умерших, летальность 1,2%
2. Индия – 43065666, 522374 (+368), 1,2% (по данным ВОЗ, умерших гораздо больше)
3. Бразилия – 30378061, 662941 (+675), 2,2%
4. Франция – 28415413, 145427 (+1040), 0,5%
5. Германия – 24363379, 135124 (+1591), 0,6%
6. Великобритания – 21994809, 174144 (+2266), 0,8%
7. Россия – 18151895, 375237 (+1289), 2,1% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)
8. Южная Корея – 17086626, 22466 (+946), 0,1%
9. Италия – 16191323, 162927 (+1034), 1,1%
10. Турция – 15023662, 98720 (+110), 0,7%
11. Испания – 11833457, 104227 (+506), 0,9%
12. Вьетнам – 10620203, 43029 (+54), 0,4%
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ
(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 10 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 27 апреля)
1. Перу – 6294
2. Болгария – 5381
3. Босния и Герцеговина – 4860
4. Венгрия – 4798
5. Северная Македония – 4453
6. Черногория – 4320
7. Грузия – 4226
8. Хорватия – 3892
9. Чехия – 3732
10. Словакия – 3635
Израиль в этом списке на 85-м месте (1147 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 10694 умерших (+47 за неделю).
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