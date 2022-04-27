Коронавирус в мире: около 511 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 27 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6249072 человек (+3463 за сутки), около 511 млн заразились, около 41 млн инфицированы в настоящее время, более 464 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):
США – 1019008 умерших
Бразилия – 662941
Индия – 522374 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 375237 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 324173
Перу – 212769
Великобритания – 174144
Италия – 162927
Индонезия – 156163
Франция – 145427
Иран – 141024
Колумбия – 139783
Германия – 135124
Аргентина – 128542
Польша – 115977
Украина – 108343
Испания – 104227
ЮАР – 100348
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6294
Бразилия – 3079
Польша – 3070
США – 3046
Аргентина – 2798
Италия – 2702
Колумбия – 2695
Россия – 2569
Великобритания – 2541
Украина – 2505
Мексика – 2467
Испания – 2228
Франция – 2219
ЮАР – 1654
Иран – 1641
Германия – 1603
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 83 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 30 млн
Франции – 28 млн
Германии – 24 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 17 млн
Италии – 16 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 11 млн
В Израиле 4066021 заражений, 10694 заболевших умерли. Относительная смертность: 1147 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.
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