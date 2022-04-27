Коронавирус в мире: около 511 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 27 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6249072 человек (+3463 за сутки), около 511 млн заразились, около 41 млн инфицированы в настоящее время, более 464 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):

США – 1019008 умерших

Бразилия – 662941

Индия – 522374 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)

Россия – 375237 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 324173

Перу – 212769

Великобритания – 174144

Италия – 162927

Индонезия – 156163

Франция – 145427

Иран – 141024

Колумбия – 139783

Германия – 135124

Аргентина – 128542

Польша – 115977

Украина – 108343

Испания – 104227

ЮАР – 100348

В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Перу – 6294

Бразилия – 3079

Польша – 3070

США – 3046

Аргентина – 2798

Италия – 2702

Колумбия – 2695

Россия – 2569

Великобритания – 2541

Украина – 2505

Мексика – 2467

Испания – 2228

Франция – 2219

ЮАР – 1654

Иран – 1641

Германия – 1603

Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 83 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 30 млн

Франции – 28 млн

Германии – 24 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Южной Корее – 17 млн

Италии – 16 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме – 11 млн