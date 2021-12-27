Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено более 400 заразившихся, пять больных COVID-19 умерли
В понедельник, 27 декабря, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки был выявлен 401 новый случай заражения коронавирусом. 307 объявлены выздоровевшими. Пять больных COVID-19 умерли.
Данных по тестам нет. На прошлой неделе в среднем по ПА при тестировании в 5% случаев выявлялся коронавирус.
Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 53 больных COVID-19.
Также приводятся такие данные: 98,2% инфицированных коронавирусом выздоровели, 0,8% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.
За весь период эпидемии: 4912 умерших, около 469 тысяч заразившихся коронавирусом.
Около 1,5 млн жителей ПА полностью вакцинированы, идет процесс ревакцинации. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.
Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.
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