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NEWSru.co.il :: Здоровье27 декабря 2021 г., 12:39

Минздрав Палестинской автономии: зарегистрировано 35 случаев заражения "омикроном"

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Минздрав Палестинской автономии: зарегистрировано 35 случаев заражения "омикроном"

В понедельник, 27 декабря, министерство здравоохранения Палестинской автономии уведомило, что выявлено не менее 35 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" в ПА, в том числе в секторе Газы (один случай).

Первый случай заражения "омикроном" в ПА был зарегистрирован 23 декабря.

Отметим, что число тестов, проводимых в ПА, недостаточно (при тестировании более чем в 5% случаев выявляют коронавирус). Тем более это касается тестов на выявление штамма "омикрон".

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