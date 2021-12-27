Минздрав Палестинской автономии: зарегистрировано 35 случаев заражения "омикроном"

В понедельник, 27 декабря, министерство здравоохранения Палестинской автономии уведомило, что выявлено не менее 35 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" в ПА, в том числе в секторе Газы (один случай).

Первый случай заражения "омикроном" в ПА был зарегистрирован 23 декабря.

Отметим, что число тестов, проводимых в ПА, недостаточно (при тестировании более чем в 5% случаев выявляют коронавирус). Тем более это касается тестов на выявление штамма "омикрон".