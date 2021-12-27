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NEWSru.co.il :: Здоровье27 декабря 2021 г., 08:23

Украина: за сутки выявлено менее 2000 заразившихся коронавирусом, 133 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено менее 2000 заразившихся коронавирусом, 133 больных COVID-19 умерли

27 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 94971 человек (+133 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3646988 (+1864 за сутки).

3432739 (+4527 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,6 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 13,4 млн украинцев (32%). Третью, "бустерную", дозу получили около 2 тысяч человек.

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