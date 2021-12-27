Коронавирус в мире: свыше 280 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 27 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5416730 человек (+3404 за сутки), более 280 млн заразились, около 25 млн инфицированы в настоящее время, более 250 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 837854 умерших

Бразилия – 618484

Индия – 479997

Россия – 304218 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 298777

Перу – 202524

Великобритания – 147857

Индонезия – 144055

Италия – 136611

Иран – 131400

Колумбия – 129761

Франция – 122642

Аргентина – 117035

Германия – 111081

Украина – 94838

Польша – 94327

ЮАР – 90814

Испания – 89019

Турция – 81576

Румыния – 58551

Филиппины – 51200

Чили – 39034

Венгрия – 38307

Чехия – 35749

Эквадор – 33641

Малайзия – 31334

Вьетнам – 31214

Болгария – 30574

Канада – 30146

Пакистан – 28909

Бельгия – 28149

Бангладеш – 28060

Тунис – 25523

Ирак – 24130

Египет – 21608

Таиланд – 21598

Нидерланды – 20716

Греция – 20429



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6018

Болгария – 445043

Венгрия – 3980

Чехия – 3329

Румыния – 3074

Бразилия – 2879

Аргентина – 2555

Колумбия – 2511

США – 2509

Польша – 2496

Бельгия – 2413

Мексика – 2282

Италия – 2264

Украина – 2188

Великобритания – 2161

Тунис – 2127

Россия – 2083

Чили – 2016

Греция – 1974

Испания – 1903

Франция – 1873

Эквадор – 1865

Иран – 1535

ЮАР – 1503

Германия – 1320

Нидерланды – 1205



Коронавирус был выявлен у 1364966 израильтян, 8242 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (87-е место в мире).