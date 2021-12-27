Коронавирус в мире: свыше 280 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 27 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5416730 человек (+3404 за сутки), более 280 млн заразились, около 25 млн инфицированы в настоящее время, более 250 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 837854 умерших
Бразилия – 618484
Индия – 479997
Россия – 304218 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 298777
Перу – 202524
Великобритания – 147857
Индонезия – 144055
Италия – 136611
Иран – 131400
Колумбия – 129761
Франция – 122642
Аргентина – 117035
Германия – 111081
Украина – 94838
Польша – 94327
ЮАР – 90814
Испания – 89019
Турция – 81576
Румыния – 58551
Филиппины – 51200
Чили – 39034
Венгрия – 38307
Чехия – 35749
Эквадор – 33641
Малайзия – 31334
Вьетнам – 31214
Болгария – 30574
Канада – 30146
Пакистан – 28909
Бельгия – 28149
Бангладеш – 28060
Тунис – 25523
Ирак – 24130
Египет – 21608
Таиланд – 21598
Нидерланды – 20716
Греция – 20429
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6018
Болгария – 445043
Венгрия – 3980
Чехия – 3329
Румыния – 3074
Бразилия – 2879
Аргентина – 2555
Колумбия – 2511
США – 2509
Польша – 2496
Бельгия – 2413
Мексика – 2282
Италия – 2264
Украина – 2188
Великобритания – 2161
Тунис – 2127
Россия – 2083
Чили – 2016
Греция – 1974
Испания – 1903
Франция – 1873
Эквадор – 1865
Иран – 1535
ЮАР – 1503
Германия – 1320
Нидерланды – 1205
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 53 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 11 млн в Великобритании. Более 10 млн в России. Более 9 млн в Турции, Франции. Более 7 млн в Германии. Более 6 млн в Иране. Более 5 млн в Испании, Колумбии, Аргентине, Италии. Более 4 млн в Индонезии, Польше. Более 3 млн в Мексике, Украине, ЮАР, Нидерландах. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии. Более 1 млн в Чили, Канаде, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Греции, Иордании.
Коронавирус был выявлен у 1364966 израильтян, 8242 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (87-е место в мире).
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