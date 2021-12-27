"Тева" подписала договор о распространении медицинской марихуаны в Израиле, Палестинской автономии и Украине

Израильский фармацевтический концерн "Тева" подписал договор о сотрудничестве с компанией по производству продукции из медицинской марихуаны "Тикун Олам".

"Тикун Олам" будет заниматься производством каннабиоидных масел в соответствии с требованиями и стандартами "Тевы".

Соглашение предоставляет "Теве" эксклюзивное право на распространение продукции "Тикун Олам" в Израиле и в Палестинской автономии. После получения разрешения на экспорт, "Тева" также будет эксклюзивным поставщиком продукции "Тикун Олам" на украинский рынок.