"Тева" подписала договор о распространении медицинской марихуаны в Израиле, Палестинской автономии и Украине
Израильский фармацевтический концерн "Тева" подписал договор о сотрудничестве с компанией по производству продукции из медицинской марихуаны "Тикун Олам".
"Тикун Олам" будет заниматься производством каннабиоидных масел в соответствии с требованиями и стандартами "Тевы".
Соглашение предоставляет "Теве" эксклюзивное право на распространение продукции "Тикун Олам" в Израиле и в Палестинской автономии. После получения разрешения на экспорт, "Тева" также будет эксклюзивным поставщиком продукции "Тикун Олам" на украинский рынок.
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