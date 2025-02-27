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Здоровье

Больничным кассам прекратят субсидировать госпитализацию в психиатрических больницах

Душевное здоровье
время публикации: 27 февраля 2025 г., 08:07 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 08:07
Больничным кассам прекратят субсидировать госпитализацию в психиатрических больницах
Yonatan Sindel/Flash90

Комиссия Кнессета по здравоохранению утвердила значительную реформу финансирования системы психиатрической госпитализации в рамках государственного бюджета, который должен быть утвержден до конца марта.

Реформа, бюджет которой составляет 160 миллионов шекелей, призвана изменить систему финансирования системы и взаимоотношений между больничными кассами и больницами. Она включает три основных изменения: обновление тарифов на госпитализацию в психиатрических больницах, изменение модели финансирования, так что больничные кассы будут оплачивать полную стоимость госпитализации (без субсидий от минздра), и изменение в системе расчетов, которое будет способствовать развитию решений на уровне сообщества.

Кроме того, выделено 60 миллионов шекелей в качестве стимула для больниц, которые улучшат качество лечения. Цель законодательства — сократить ненужные госпитализации и поощрять лечение в общинной среде пациента, которое считается более эффективным.

До сегодняшнего дня Министерство здравоохранения субсидировало часть стоимости дня госпитализации, которую оплачивали больничные кассы. Размер субсидии составлял 400 миллионов шекелей в год. Как следствие, больничные кассы, направлявшие пациентов на психиатрическую госпитализацию, видели перед собой "субсидированный" ценник, что являлось своего рода стимулом для направления пациентов на госпитализацию в психиатрические больницы вместо развития решений внутри сообщества.

Здоровье
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