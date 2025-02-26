Больница "Шиба" вошла в TOП-10 лучших мировых больниц по версии Newsweek

Израильская больница "Шиба" находится на восьмом месте в рейтинге лучших больниц мира на 2025 год. Этот рейтинг ежегодно составляет Newsweek в сотрудничестве с платформой Statista. В рейтинг включены больницы в 30 странах мира, отобранных по сопоставимым факторам, таких как уровень жизни, продолжительность жизни, численность населения и другое.

Всего было ранжировано более 2400 больниц из таких стран как Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Израиль, Италия, Япония, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Тайвань, Таиланд, ОАЭ, Великобритания и США.

Первые пять мест занимают Mayo Clinic – Rochester (США), Cleveland Clinic (США), Toronto General (Канада), The Johns Hopkins Hospital (США), а также Karolinska Universitetssjukhuset (Стокгольм, Швеция). На шестом месте находится Massachusetts General Hospital (США), седьмое место занимает берлинская университетская клиника Charité – Universitätsmedizin Berlin (Германия), а на восьмом месте – израильская Sheba Medical Center в Рамат-Гане. Далее в первой десятке Singapore General Hospital (SGH) (Сингапур) и Universitätsspital Zürich (Швейцария).

В первой сотне лучших клиник мира есть еще одна израильская больница – Tel-Aviv Sourasky Medical Center (больница "Ихилов"), она занимает 60 место в рейтинге лучших больниц мира. Медицинский центр им. Рабина – больница "Бейлинсон" в Петах-Тикве – занимает 122 место. Иерусалимская больница "Адаса Эйн-Керем" находится на 242 строчке в рейтинге.

При составлении рейтинга проводится онлайн-опрос тысяч специалистов – врачей, менеджеров больниц, медработников, оцениваются показатели качества больниц, данные об индивидуальном опыте пациентов, а также результаты стандартизированных опросов PROMs, призванных оценить восприятие пациентами их функционального благополучия и качества жизни.