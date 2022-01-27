Пятая волна коронавируса в Израиле: около 470 тысяч зараженных, более 2300 госпитализированы

Утром в четверг, 27 января, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет "пятая волна" эпидемии.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 2623 896 зараженных. Со вчерашнего дня выявлено 67393 новых зараженных. Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

В настоящий момент заражены 468232 человек (-69523 за сутки). Пока неясно, пройден ли пик, но число зараженных за последний день заметно снизилось.

8529 заболевших COVID-19 умерли (+27 за сутки).

2146791 выздоровели после заражения коронавирусом.

2364 заболевших в больницах (+68 за сутки), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 923 пациентов (+35 за сутки; 0,17% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 200 (+13) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,11 (постепенно снижается).

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 38% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 10% – старше 60 лет. При этом 84% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 206/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 85/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 30/100 тысяч. При этом на фоне резкого роста заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 204, привитых давно (более полугода) – 75, полностью привитых – 411. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.