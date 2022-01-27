Правительство объявило о добавлении 45 койкомест в отделения интенсивной терапии

Премьер-министр Нафтали Беннет, министр финансов Авигдор Либерман и министр здравоохранения Шай Ницан объявили о выделении средств на немедленное добавление 45 койкомест в отделения интенсивной терапии израильских больниц.

В первую очередь речь идет о добавлении ставок медицинского персонала для немедленного найма.

Данный шаг направлен на увеличение мощностей израильской системы здравоохранения с целью позволить ей справиться с выросшей из-за эпидемии нагрузкой.