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NEWSru.co.il :: Здоровье27 января 2022 г., 14:57

Правительство объявило о добавлении 45 койкомест в отделения интенсивной терапии

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Правительство объявило о добавлении 45 койкомест в отделения интенсивной терапии

Премьер-министр Нафтали Беннет, министр финансов Авигдор Либерман и министр здравоохранения Шай Ницан объявили о выделении средств на немедленное добавление 45 койкомест в отделения интенсивной терапии израильских больниц.

В первую очередь речь идет о добавлении ставок медицинского персонала для немедленного найма.

Данный шаг направлен на увеличение мощностей израильской системы здравоохранения с целью позволить ей справиться с выросшей из-за эпидемии нагрузкой.


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