Украина: за сутки выявлено более 32 тысяч заразившихся коронавирусом, 154 больных COVID-19 умерли
26 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 99738 человек (+154 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3946202 (+32393 за сутки).
3601952 (+5514 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 15,2 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,5 млн украинцев (35%). Третью, "бустерную", дозу получили 271 тыс. человек.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день