БАГАЦ потребовал от государства найти решение проблемы курения на балконах многоквартирных домов

Высший суд справедливости (БАГАЦ) рассмотрел в среду, 26 января, иск организации "Авир Наки" ("Чистый воздух") и шести граждан Израиля против министерств экологии, здравоохранения и внутренней безопасности с требованием обеспечить прекращение курения на балконах жилых многоквартирных домов.

Государственная прокуратура попросила БАГАЦ отклонить иск, поскольку министерства экологии и здравоохранения проводят аналитическую работу, изучая в том числе опыт других стран. В частности, на февраль назначено очередное совещание экспертов по данному поводу.

Коллегия из трех судей во главе с Узи Фогельманом дала государству 90 дней, чтобы ответить, какие шаги предпринимаются для решения проблемы, которую создает курение на балконах для некурящих соседей. Вместе с тем, Фогельман не исключил, что если государство оставит все как есть, БАГАЦ может вмешаться на основании Закона о предотвращении экологических угроз