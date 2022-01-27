Коронавирус в мире: 363 млн заразились, более 5,6 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 27 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5645913 человек (+11456 за сутки), более 359 млн заразились, более 69 млн инфицированы в настоящее время, около 285 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,6%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 50 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 898680 умерших
Бразилия – 624507
Индия – 491729
Россия – 328105 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 304308
Перу – 204769
Великобритания – 154702
Италия – 144770
Индонезия – 144254
Колумбия – 133019
Иран – 132303
Франция – 129747
Аргентина – 120019
Германия – 117883
Польша – 104373
Украина – 99584
ЮАР – 94491
Испания – 92591
Турция – 86487
Румыния – 59726
Филиппины – 53664
В других странах пока, по официальным данным, менее 50 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6078
Румыния – 3137
Бразилия – 2906
Польша – 2763
США – 2690
Аргентина – 2618
Колумбия – 2571
Италия – 2400
Мексика – 2322
Украина – 2299
Великобритания – 2260
Россия – 2247
Франция – 1981
Испания – 1979
ЮАР – 1562
Иран – 1544
Германия – 1400
Турция – 1008
Больше всего заразившихся выявлено в:
США – 74 млн человек
Индии – 40 млн
Бразилии – 24 млн
Франции – 17 млн
Великобритании – 16 млн
России – 11 млн
Турции – 11 млн
Италии – 10 млн
Испании – 9 млн
Германии – 9 млн
Аргентине – 8 млн
Иране – 6 млн
Колумбии – 6 млн
Мексике – 5 млн
Польше – 5 млн
Индонезии – 4 млн
Нидерландах – 4 млн
Украине – 4 млн
ЮАР – 4 млн
Филиппинах – 3 млн
Канаде – 3 млн
Малайзии – 3 млн
Перу – 3 млн
Бельгии – 3 млн
Чехии – 3 млн
Коронавирус был выявлен у 2523301 израильтян, 8488 из них умерли. Относительная смертность: 910 на 1 млн (88-е место в мире).
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