Коронавирус в мире: 363 млн заразились, более 5,6 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 27 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5645913 человек (+11456 за сутки), более 359 млн заразились, более 69 млн инфицированы в настоящее время, около 285 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,6%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 50 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 898680 умерших

Бразилия – 624507

Индия – 491729

Россия – 328105 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 304308

Перу – 204769

Великобритания – 154702

Италия – 144770

Индонезия – 144254

Колумбия – 133019

Иран – 132303

Франция – 129747

Аргентина – 120019

Германия – 117883

Польша – 104373

Украина – 99584

ЮАР – 94491

Испания – 92591

Турция – 86487

Румыния – 59726

Филиппины – 53664



В других странах пока, по официальным данным, менее 50 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6078

Румыния – 3137

Бразилия – 2906

Польша – 2763

США – 2690

Аргентина – 2618

Колумбия – 2571

Италия – 2400

Мексика – 2322

Украина – 2299

Великобритания – 2260

Россия – 2247

Франция – 1981

Испания – 1979

ЮАР – 1562

Иран – 1544

Германия – 1400

Турция – 1008



Больше всего заразившихся выявлено в:

США – 74 млн человек

Индии – 40 млн

Бразилии – 24 млн

Франции – 17 млн

Великобритании – 16 млн

России – 11 млн

Турции – 11 млн

Италии – 10 млн

Испании – 9 млн

Германии – 9 млн

Аргентине – 8 млн

Иране – 6 млн

Колумбии – 6 млн

Мексике – 5 млн

Польше – 5 млн

Индонезии – 4 млн

Нидерландах – 4 млн

Украине – 4 млн

ЮАР – 4 млн

Филиппинах – 3 млн

Канаде – 3 млн

Малайзии – 3 млн

Перу – 3 млн

Бельгии – 3 млн

Чехии – 3 млн

