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NEWSru.co.il :: Здоровье27 января 2022 г., 20:43

Телеканал "Кан-11" со ссылкой на минздрав: "Есть первые признаки затухания эпидемии"

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Телеканал "Кан-11" со ссылкой на минздрав: "Есть первые признаки затухания эпидемии"

Корреспондент медиакорпорации "Кан" Кэти Дор в эфире 11-го телеканала сообщила: в системе здравоохранения полагают, что Израиль миновал пик эпидемии, вызванной "омикроном". Количество выявляемых ежедневно новых случаев заражения перестало расти.

В эфире 14-го телеканала, который также сообщил о прохождении пика эпидемии, прозвучало предупреждение: согласно модели, построенной на основании данных из других стран, в период затухания эпидемии люди заражаются чаще и чаще попадают в больницу, чем начале очередной волны.

Кэти Дор подчеркнула, что несмотря на этот прогноз, необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности: носить защитные маски, соблюдать дистанцию.


По оценкам минздрава, с начала "пятой волны" штаммом "омикрон" переболели от 2,5 до 3 миллионов израильтян.

Телеканал также подвел первые итоги "пятой волны": у 2540 израильтян болезнь, вызванная "омикроном" протекала в тяжелой форме. 950 человек до сих пор находятся в больницах. Последняя волна унесла жизни 221 израильтянина.

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