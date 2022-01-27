За последние три недели в Израиле выявлено больше зараженных, чем за весь 2021 год

Согласно отчетуНационального центра информации о борьбе с коронавирусом, за первые три недели января (с 1 по 25 января) в Израиле было выявлено около 1160000 зараженных коронавирусом, тогда как за весь 2021 год число зараженных в стране составило около 960500 человек.

За 2021 год (по данным с 1 января по 15 декабря) в Израиле коронавирус был выявлен у примерно 300 тысяч непривитых детей (в возрасте от 0 до 18 лет). За этот период как минимум у 220 детей наблюдался синдром мультисистемного воспаления (PIMS).

За последние шесть недель "пятой волны" коронавируса (с 16 декабря 2021 года по 25 января 2022 года) коронавирус был выявлен у примерно 440 тысяч детей, из них около 250 тысяч были непривиты. Напомним, что недавнее исследование американского Центра по контролю над заболеваниями (CDC) показало, что вакцинация защищает от появления PIMS с эффективностью в 91%.

Согласно отчету, если после "омикрона" PIMS возникает не реже, чем после предыдущих штаммов коронавируса, в ближайшие недели в Израиле синдром мультисистемного воспаления может наблюдаться у 100-200 детей.