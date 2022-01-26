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NEWSru.co.il :: В Израиле26 января 2022 г., 17:40

Отмена карантинов в системе образования вступит в силу: подробности о новых правилах

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Карантины в системе образования будут отменены

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял решение оставить в силе постановление об отмене карантинов для непривитых детей в системе образования.

Карантины для непривитых детей, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом, будут отменены с четверга, 27 января.

Решение Беннета не откладывать отмену карантина поддержали министр здравоохранения Ницан Горовиц и генеральный директор минздрава профессор Нахман Аш. Глава департамента общественного здравоохранения при минздраве Шарон Эльрои-Прайс выступала против.

Согласно новым правилам, дети, находившиеся в контакте с заболевшим и не имеющие симптомов болезни, продолжат ходить в школы и детские сады. В случае появления симптомов заболевания ребенок должен оставаться дома даже в случае отрицательного результата экспресс-теста.


Все учащиеся дважды в неделю, в воскресенье и среду, перед выходом в школу, должны будут дома проходить экспресс-тесты на коронавирус. Родители будут сообщать о результатах тестирования, заполняя онлайн-отчеты. В случае положительного результата теста ребенок должен будет сделать экспресс-тест в официальном пункте проверки.

Непривитый ребенок, вступавший в контакт с зараженный и не сделавший две проверки, должен будет находиться в карантине в течение пяти дней.

В случае близкого контакта рекомендуется делать проверки каждый день в течение пяти дней.

Ученики, входящие в группы риска и проживающие в одном доме с людьми, входящими в группы риска, получают разрешение в ближайший месяц не являться на занятия.

В четверг, 27 января, все учащиеся школ и детских садов одноразово должны перед выходом в учебное заведение сделать домашнюю проверку на коронавирус. Решение о проведении проверок в воскресенье и в среду вступит в силу на следующей неделе.

Решение об отмене карантинов распространяется на всю систему образования, в которой находятся дети до 18 лет: детские сады и ясли, школы, йешивы, интернаты.

Постановление действует ретроактивно. Если ребенок в настоящий момент находиться в карантине после контакта с зараженным, утром 27 января он должен сделать проверку и, в случае отрицательного результата, может пойти в учебное заведение.


Ранее комиссия специалистов по борьбе с эпидемиями рекомендовала отложить отмену карантинов в связи с ростом числа зараженных и госпитализированных с COVID-19 детей. Такое же предложение озвучивал координатор по борьбе с коронавирусом профессор Зарка. Утром 26 января с требованием не отменять карантины для непривитых обратился к премьер-министру профсоюз израильских педиатров.

Противники отмены карантинов ссылались не только на статистику заражаемости, но и на информацию из других стран, согласно которой, после заражения штаммом "омикрон" у детей чаще наблюдается синдром мультисистемного воспаления (PIMS), чем после заражения предыдущими штаммами.

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