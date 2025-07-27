Самый недоношенный ребенок в мире отпраздновал первый день рождения

Малыш из Айовы, появившийся на свет, когда его мама была еще даже не на пятом месяце беременности, стал не только самым недоношенным ребенком, попавшим в Книгу рекордов Гиннесса, но и недавно отметил свой первый день рождения, пишет The Guardian. По словам его мамы, Молли Кин, мальчик – очень целеустремленный, любознательный и всегда улыбается, несмотря на то, что ему пришлось преодолеть.

На сайте Книги рекордов Гиннеса сообщается, что малыш по имени Нэш появился на свет за 133 дня до предполагаемой даты родов, рассчитанной исходя из стандартной продолжительности беременности – 280 дней. Для Молли это были уже вторые преждевременные роды за менее чем два года. Она поделилась, что ранее они с мужем потеряли свою дочь, родившуюся почти на 18-й неделе беременности.

Нэш родился с весом всего 283 грамма – примерно с кусок мыла. Первые полгода своей жизни он провел в отделении интенсивной терапии новорожденных, и только в январе его выписали домой в Анкени, штат Айова. В интервью Guinness World Records Молли вспоминала, что в первые часы после рождения они с мужем не знали, выживет ли их сын. "Но мы хотели дать ему все шансы", – сказала она.

Доктор Эми Стэнфорд, неонатолог, наблюдавшая за Нэшем, рассказала, что ребенку был обеспечен интенсивный и специализированный уход с постоянным наблюдением и регулярным мониторингом, поскольку он столкнулся с серьезными проблемами в самом раннем возрасте. Несмотря на это, как отметила доктор Стэнфорд, он проявил невероятную стойкость. Уже спустя несколько крайне тяжелых недель его состояние стало заметно улучшаться, и, по ее словам, наблюдать за этим прогрессом было по-настоящему вдохновляюще.

По данным Associated Press, история Нэша отражает растущую тенденцию: все больше крайне недоношенных младенцев получают необходимое лечение и имеют шанс на выживание. Когда Нэша выписали из больницы, прогноз врачей был максимально обнадеживающим – настолько хорошим, насколько вообще возможно в подобных случаях.

На момент своего первого дня рождения Нэш все еще нуждается в подаче кислорода и питается исключительно через зонд. Родители постепенно готовят его к переходу на пюреобразную пищу.