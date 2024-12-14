Исследователи обнаружили связь между наводнениями и преждевременными родами

Новый анализ более 3000 исследований со всего мира показывает, что на глобальном уровне наводнения приводят к увеличению числа преждевременных родов.

Ученые из Политехнического университета Вирджинии изучили данные 3177 исследований, основанных на данных о продолжительности беременности, весе при рождении и наводнениях с 1800-х годов до настоящего времени. Результаты сильно различались в зависимости от типа наводнений и регионов: в некоторых исследованиях не было выявлено влияния наводнений на беременность, в то время как другие обнаружили серьезные доказательства того, что наводнения увеличивают риск осложнений во время беременности и родов. Например, одно наблюдение за 2008 год, посвященное преждевременным родам после урагана "Катерина", который произошел в 2005 году в США, показало, что наводнение привело к увеличению числа преждевременных родов на 230%.

В целом, исследователи установили, что наводнение повышает вероятность преждевременных родов на примерно 3% по сравнению с регионами, не затопленными водой. Кроме того, на 7% увеличилось число детей рождающихся с низким весом, если они находились в утробе матери во время наводнения.

Ученые объяснили, что стресс во время наводнений может спровоцировать ранние роды, как это происходит, например, при волнах жары, которые часто приводят к обезвоживаниям. Похожие последствия могут возникнуть во время наводнений, если водоснабжение нарушено или людям приходится долго идти пешком, чтобы покинуть затопленные районы. Кроме того, преждевременные роды могут стать более частыми во время наводнений, если люди не могут вовремя добраться до медицинской помощи.