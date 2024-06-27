53-летний мужчина скончался от клещевого сыпного тифа: он думал, это COVID

Барак Бен-Ной, 53-летний художник из Пардес-Ханы, скончался от осложнений клещевого сыпного тифа. Почувствовав симптомы недомогания около трех недель назад, он решил, что заразился коронавирусом, и не пошел к врачу.

Его жена Мати предположила, что речь идет о клещевом сыпном тифе – она перенесли это заболевание 15 лет назад, и обратила внимание на сходство симптомов. Барак подтвердил, что недавно его укусил клещ во время садовых работ, сообщает сайт новостной службы 12 канала.

Супруги решили приехать в приемный покой больницы, при осмотре у мужчины обнаружили сыпь и пятна на ногах. Ему дали антибиотики, но дальнейшее обследование показало, что возбудитель заболевания более опасен. Барак Бен-Ной получил обезболивающие, его оставили под наблюдением. Вскоре его состояние ухудшилось.

Его жена Мати по просьбе мужа ушла, решив приехать навестить его назавтра, но уже через 20 минут ей позвонили и сообщили, что он введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату искусственного дыхания. Вернувшись в больницу, она увидела, что у ее мужа начались сильные отеки, он был подключен к диализу почек из-за их отказа. Он позвонил сыну в Коста-Рику, чтобы попрощаться. Через несколько часов Барак скончался. Жена умершего призывает всех израильтян внимательнее относиться к своему здоровью и обязательно обращаться к врачу и проходить проверки.

Клещевой сыпной тиф – это бактериальное заболевание, называющееся также бутоннезной лихорадкой, средиземноморской пятнистой лихорадкой, израильским сыпным тифом, клещевым риккетсиозом. Возбудитель этого заболевания – грамотрицательная облигатная внутриклеточная бактерия Rickettsia conorii. Заболевание передается преимущественно в летние месяцы в результате укусов клещей, находившихся на животных. Чтобы клещ мог передать бактерии, он должен находиться на теле человека как минимум 12 часов.

После 12 часов пребывания клеща на человеке начинается инкубационный период бактерий, до появления симптомов может пройти две недели. Основные симптомы заболевания – головная боль и боль в мышцах, наблюдается также красноватая сыпь с красными точками и пятнами, у 10% больных сыпь сопровождается кровотечением.

До появления сыпи симптомы могут быть похожи на коронавирусную инфекцию. При этом сыпь появляется лишь в трети случаев заболевания. Заболевание лечится определенными антибиотиками. При постановке диагноза человека спрашивают, есть ли у него собаки или кошки, и не кусали ли его клещи. Если не начать лечение вовремя, болезнь может завершиться летальным исходом – в зависимости от реакции иммунной системы пациента.

Заболевание характерно для конца весны и лета. Важно обратиться к врачу при одновременном появлении следующих симптомов: высокая температура, головная боль, боль в глазницах. Если появилась сыпь на ладонях, необходимо немедленно обратиться в приемный покой или отделение неотложной помощи.