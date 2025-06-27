"Меухедет" и "Маккаби" кассы снизили цены на Mounjaro

Больничные кассы "Маккаби" и "Меухедет" снизили цены на препарат для похудания Mounjaro, который не входит в государственную корзину субсидируемых лекарств.

Еще несколько месяцев назад эти больничные кассы, вместе с кассой "Леумит", начали предлагать препарат, стоимость которого составляет 1579-1770 шекелей, в зависимости от дозировки, со скидкой 50% для своих клиентов в рамках страхования дополнительных медицинских услуг.

На этой неделе две кассы снизили цены на самую низкую дозировку препарата (2,5 мг) до 442 шекелей, а на дозировку в 5 мг – до 600 шекелей. Больничная касса "Леумит" не последовала их примеру. Больничная касса "Клалит" предлагает своим членам конкурирующий препарат Wegovy.