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Здоровье

С 1 июля снижаются цены на сотни лекарств по рецепту врача

Лекарства
Цены
время публикации: 26 июня 2025 г., 17:18 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 17:18

В связи с существенным укреплением шекеля с 1 июля снижаются цены на 1500 рецептурных лекарственных препаратов. Наиболее заметным будет снижение на дорогие лекарства и на лекарства, покупаемые частным образом. Подешевеют также безрецептурные лекарства и лекарства, не внесенные в "корзину лекарств".

Как сообщает "Исраэль а-Йом", уколы для похудения Mounjaro подешевеют на 75 шекелей (с 1650 шекелей до 1575 шекелей при полной оплате), лекарство Vyvanse в высокой дозировке для коррекции симптомов СДВГ подешевеет с 385 до 367 шекелей, Viagra будет стоить 179 шекелей вместо 188.

В соответствии с законом, цены на лекарства корректируются дважды в год – в январе и в июле – в случае, если курс валют изменился более чем на 3%. В некоторых случаях пациенты не почувствуют снижения цен, поскольку он доплачивает за лекарства по тарифам больничных касс.

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