31 марта вступит в силу реформа медицинского каннабиса

С воскресенья, 31 марта, некоторые группы больных смогут покупать медицинскую марихуану и ее производные на основании рецептов, без необходимости в получении специальной лицензии.

В число таких больных входят онкологические больные, проходящие химиотерапию или облучение, пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника (болезнь Крона, язвенный колит), с рассеянным склерозом, синдромом Паркинсона, синдромом Туретта, ВИЧ, эпилепсией, деменцией. Также не надо будет получать лицензию на марихуану больным на терминальной стадии и людям с диагнозом аутического спектра. Все они смогут покупать препараты на основании рецепта, выписанного врачом в больнице или в больничной кассе (частные врачи не смогут выписывать рецепты).

Реформа призвана упросить доступ к каннабиоидным препаратам и нейтрализовать прослойку посредников, обеспечивающих за дополнительную плату ускорение процесса получения лицензии на покупку марихуаны.

Рецепты будут электронными и врач-специалист сможет выписывать их на год вперед.

Еще одна часть реформы предусматривает облегчение доступа к медицинской марихуане и для тех, кому по-прежнему необходима лицензия. В частности, она перестанет быть препаратом "последней линии", получение которого требует исчерпания других методов лечения.