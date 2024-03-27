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Здоровье

Запрет на клонирование человека в Израиле продлен на 4 года

время публикации: 27 марта 2024 г., 11:09 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 11:09
Запрет на клонирование человека в Израиле продлен на 4 года
Hesed Padilla-Nash, Thomas Ried/National Cancer Institute/National Institutes of Health via AP

Депутаты Кнессета утвердили решение о продлении до 2029 года действия Закона о запрете на генетическое вмешательство, принятого впервые в 1999 году.

Продление осуществлено на основаниях рекомендации Верховный хельсинкский комиссии по опытам с людьми.

При этом на сей раз закон был не только продлен, но и расширен так, что запрет касается не только клонирования не только репродуктивных клеток, но и вообще любых клеток человека.

Вместе с тем, закон предусматривает исключения для продвижения медицины и науки.

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