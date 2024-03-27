Запрет на клонирование человека в Израиле продлен на 4 года
время публикации: 27 марта 2024 г., 11:09 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 11:09
Депутаты Кнессета утвердили решение о продлении до 2029 года действия Закона о запрете на генетическое вмешательство, принятого впервые в 1999 году.
Продление осуществлено на основаниях рекомендации Верховный хельсинкский комиссии по опытам с людьми.
При этом на сей раз закон был не только продлен, но и расширен так, что запрет касается не только клонирования не только репродуктивных клеток, но и вообще любых клеток человека.
Вместе с тем, закон предусматривает исключения для продвижения медицины и науки.