Хамсин в Израиле: рекомендации медиков

Сегодня, 27 мая, на фоне пустынного южного ветра (хамсин) температура днем достигнет 35-40 градусов во многих регионах Израиля.

Минздрав призывает граждан, особенно пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, не выходить днем на улицу, оставаться в кондиционируемых помещениях, избегать физических нагрузок и пить воду, чтобы избежать обезвоживания. Не следует пить алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

При этом медики отмечают, что наибольшему риску теплового удара подвергаются старики и маленькие дети (до четырех лет), а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди, страдающие от ожирения.

Не следует длительное время находиться под солнцем. Лучше воздержаться от походов на пляжи.

Медики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.

Ожидается, что вечером жара спадет, влажность повысится, местами пройдет моросящий дождь.