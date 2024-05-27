Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 27 мая, температура резко возрастет и будет значительно выше среднесезонной. Пасмурно, сильный ветер. На юге песчаная буря. Вечером возможен моросящий дождь.

В Иерусалиме – 19-31 градусов, в Тель-Авиве – 19-34, в Хайфе – 22-28, в Эйлате – 26-40, в Беэр-Шеве – 22-34, в Мицпе-Рамоне – 22-33, на побережье Мертвого моря – 25-40, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-32, в Ариэле – 21-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-38, на Голанских высотах – 17-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25-26 градусов, высота волн – 60-170 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 20 км/ч).

Во вторник жара спадет. В среду и до конца недели – без существенных изменений.