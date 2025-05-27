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Здоровье

"Шибе" не дали открыть центр пересадки печени

Минздрав
Больницы
Трансплантация
время публикации: 27 мая 2025 г., 11:30 | последнее обновление: 27 мая 2025 г., 11:30
"Шибе" не дали открыть центр пересадки печени
Omer Fichman/FLASH90

Комиссия министерства здравоохранения отклонила заявку медицинского центра "Шиба" на открытие нового центра трансплантации печени, который должен стать четвертым в Израиле.

На текущий момент такие центры действуют в больницах "Рабин", "Ихилов" и "Адаса".

Согласно решению комиссии, на текущий момент преждевременно говорить о создании четвертого центра трансплантации печени в Израиле, а когда придет время, предпочтение будет отдано больнице, расположенной на периферии.

В 2024 году в Израиле были выполнены 89 операций по пересадке печени, и еще 9 – по пересадке доли печени от живого донора. При этом трем действующим центрам для поддержания специализации необходимо проведение около 100 трансплантаций в год.

Здоровье
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