"Шибе" не дали открыть центр пересадки печени

Комиссия министерства здравоохранения отклонила заявку медицинского центра "Шиба" на открытие нового центра трансплантации печени, который должен стать четвертым в Израиле.

На текущий момент такие центры действуют в больницах "Рабин", "Ихилов" и "Адаса".

Согласно решению комиссии, на текущий момент преждевременно говорить о создании четвертого центра трансплантации печени в Израиле, а когда придет время, предпочтение будет отдано больнице, расположенной на периферии.

В 2024 году в Израиле были выполнены 89 операций по пересадке печени, и еще 9 – по пересадке доли печени от живого донора. При этом трем действующим центрам для поддержания специализации необходимо проведение около 100 трансплантаций в год.