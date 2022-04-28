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NEWSru.co.il :: Здоровье28 апреля 2022 г., 06:46

Коронавирус в мире: 512 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам

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Коронавирус в мире: 512 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 28 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6253493 человек (+4421 за сутки), около 512 млн заразились, более 40 млн инфицированы в настоящее время, более 465 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):


США – 1019774 умерших
Бразилия – 663165
Индия – 523654 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 375400 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 324173
Перу – 212778
Великобритания – 174448
Италия – 163113
Индонезия – 156199
Франция – 145579
Иран – 141041
Колумбия – 139785
Германия – 135369
Аргентина – 128542
Польша – 115998
Украина – 108359
Испания – 104227
ЮАР – 100351

В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Перу – 6294
Бразилия – 3080
Польша – 3071
США – 3048
Аргентина – 2797
Италия – 2705
Колумбия – 2695
Россия – 2570
Великобритания – 2545
Украина – 2505
Мексика – 2467
Испания – 2228
Франция – 2221
ЮАР – 1654
Иран – 1641
Германия – 1606

Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 83 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 30 млн
Франции – 28 млн
Германии – 24 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 17 млн
Италии – 16 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 11 млн


В Израиле 4067687 заражений, 10695 заболевших умерли. Относительная смертность: 1147 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.

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