Коронавирус в мире: 512 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 28 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6253493 человек (+4421 за сутки), около 512 млн заразились, более 40 млн инфицированы в настоящее время, более 465 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):

США – 1019774 умерших

Бразилия – 663165

Индия – 523654 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)

Россия – 375400 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 324173

Перу – 212778

Великобритания – 174448

Италия – 163113

Индонезия – 156199

Франция – 145579

Иран – 141041

Колумбия – 139785

Германия – 135369

Аргентина – 128542

Польша – 115998

Украина – 108359

Испания – 104227

ЮАР – 100351

В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Перу – 6294

Бразилия – 3080

Польша – 3071

США – 3048

Аргентина – 2797

Италия – 2705

Колумбия – 2695

Россия – 2570

Великобритания – 2545

Украина – 2505

Мексика – 2467

Испания – 2228

Франция – 2221

ЮАР – 1654

Иран – 1641

Германия – 1606

Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 83 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 30 млн

Франции – 28 млн

Германии – 24 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Южной Корее – 17 млн

Италии – 16 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме – 11 млн