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NEWSru.co.il :: Здоровье28 декабря 2021 г., 08:42

Украина: за сутки выявлено более 2200 заразившихся коронавирусом, 134 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено более 2200 заразившихся коронавирусом, 134 больных COVID-19 умерли

28 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 95105 человек (+134 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3649236 (+2248 за сутки).

3437528 (+4789 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,6 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 13,4 млн украинцев (32%). Третью, "бустерную", дозу получили около 2 тысяч человек.

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