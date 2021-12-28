Украина: за сутки выявлено более 2200 заразившихся коронавирусом, 134 больных COVID-19 умерли
28 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.
Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 95105 человек (+134 за сутки).
Общее число выявленных заразившихся: 3649236 (+2248 за сутки).
3437528 (+4789 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.
Первой дозой вакцинированы 14,6 млн украинцев (35%). Вторую дозу получили 13,4 млн украинцев (32%). Третью, "бустерную", дозу получили около 2 тысяч человек.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Здоровье // 28 декабря 2021
Коронавирус в мире: около 282 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам
Коронавирус в мире: около 282 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам