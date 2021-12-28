Коронавирус в мире: около 282 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 28 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5423016 человек (+6286 за сутки), около 282 млн заразились, более 25 млн инфицированы в настоящее время, более 251 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 839454 умерших

Бразилия – 618575

Индия – 480290

Россия – 305155 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 298819

Перу – 202524

Великобритания – 148003

Индонезия – 144063

Италия – 136753

Иран – 131434

Колумбия – 129798

Франция – 122898

Аргентина – 117066

Германия – 111304

Украина – 94971

Польша – 94365

ЮАР – 90829

Испания – 89139

Турция – 81733

Румыния – 58575

Филиппины – 51211

Чили – 39056

Венгрия – 38743

Чехия – 35805

Эквадор – 33649

Вьетнам – 31418

Малайзия – 31369

Болгария – 30623

Канада – 30184

Пакистан – 28912

Бельгия – 28218

Бангладеш – 28061

Тунис – 25538

Ирак – 24139

Египет – 21639

Таиланд – 21630

Нидерланды – 20728

Греция – 20496



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6018

Болгария – 4457

Венгрия – 4026

Чехия – 3334

Румыния – 3075

Бразилия – 2880

Аргентина – 2555

США – 2514

Колумбия – 2511

Польша – 2497

Бельгия – 2419

Мексика – 2282

Италия – 2267

Украина – 2191

Великобритания – 2163

Тунис – 2128

Россия – 2090

Чили – 2017

Греция – 1981

Испания – 1905

Франция – 1877

Эквадор – 1865

Иран – 1536

ЮАР – 1503

Германия – 1322

Нидерланды – 1206



Коронавирус был выявлен у 1368012 израильтян, 8242 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (87-е место в мире).