Коронавирус в мире: около 282 млн заразились, более 5,4 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 28 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5423016 человек (+6286 за сутки), около 282 млн заразились, более 25 млн инфицированы в настоящее время, более 251 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 839454 умерших
Бразилия – 618575
Индия – 480290
Россия – 305155 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 298819
Перу – 202524
Великобритания – 148003
Индонезия – 144063
Италия – 136753
Иран – 131434
Колумбия – 129798
Франция – 122898
Аргентина – 117066
Германия – 111304
Украина – 94971
Польша – 94365
ЮАР – 90829
Испания – 89139
Турция – 81733
Румыния – 58575
Филиппины – 51211
Чили – 39056
Венгрия – 38743
Чехия – 35805
Эквадор – 33649
Вьетнам – 31418
Малайзия – 31369
Болгария – 30623
Канада – 30184
Пакистан – 28912
Бельгия – 28218
Бангладеш – 28061
Тунис – 25538
Ирак – 24139
Египет – 21639
Таиланд – 21630
Нидерланды – 20728
Греция – 20496
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6018
Болгария – 4457
Венгрия – 4026
Чехия – 3334
Румыния – 3075
Бразилия – 2880
Аргентина – 2555
США – 2514
Колумбия – 2511
Польша – 2497
Бельгия – 2419
Мексика – 2282
Италия – 2267
Украина – 2191
Великобритания – 2163
Тунис – 2128
Россия – 2090
Чили – 2017
Греция – 1981
Испания – 1905
Франция – 1877
Эквадор – 1865
Иран – 1536
ЮАР – 1503
Германия – 1322
Нидерланды – 1206
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 54 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 12 млн в Великобритании. Более 10 млн в России. Более 9 млн в Турции, Франции. Более 7 млн в Германии. Более 6 млн в Иране. Более 5 млн в Испании, Колумбии, Аргентине, Италии. Более 4 млн в Индонезии, Польше. Более 3 млн в Мексике, Украине, ЮАР, Нидерландах. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Греции, Иордании.
Коронавирус был выявлен у 1368012 израильтян, 8242 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (87-е место в мире).
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