Пятая волна коронавируса в Израиле: около 493 тысяч зараженных, более 2400 госпитализированы

Утром в пятницу, 28 января, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет пятая волна эпидемии. Судя по публикуемым данным, не исключено, что пик этой волны пройден: текущее число зараженных начало постепенно сокращаться.

- Вакцинация

- Коронавирусный "светофор"

- Карантинные ограничения



В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 2683443 зараженных. Со вчерашнего дня выявлено около 58 тысяч новых зараженных. Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

В настоящий момент заражены 492895 человек.

8556 заболевших COVID-19 умерли. За последнюю неделю (7 дней) умерли 149 больных COVID-19, заявляет минздрав.

2181992 выздоровели после заражения коронавирусом.

За последние сутки проведены 277032 тестов. В 26% случаев выявлялся коронавирус.

2438 заболевших в больницах (0,49% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 946 пациентов (0,19% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 291 из них в критическом состоянии, 213 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,05 (постепенно снижается).

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 39% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 10% – старше 60 лет. При этом 83% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 267/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 81/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 30/100 тысяч. При этом на фоне резкого роста заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 263, привитых давно (более полугода) – 71, полностью привитых – 409. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

По данным минздрава Израиля на 28 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6689735 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6081269 человек (65% населения страны). 4436378 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 623010 человек (7% населения страны).

23 ноября началась вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет, этот процесс идет медленно, хотя после начала вакцинации в школах темпы повысились.

2 января было объявлено о начале четвертого этапа вакцинации против коронавируса всех граждан старше 60 лет, если после третьей прививки прошло более четырех месяцев.

Комиссия по борьбе с эпидемиями и комиссия по вакцинации рекомендовали министерству здравоохранения разрешить вакцинироваться четвертой дозой вакцины против коронавируса лицам старше 18 лет, которые вакцинировались третьей дозой или переболели более пяти месяцев назад.

26 января генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш подписал инструкцию, разрешающую вакцинировать четвертой дозой израильтян старше 18 лет. На данном этапе эта инструкция касается израильтян с хроническими заболеваниями, повышающими риск заражения и протекания коронавирусной инфекции в тяжелой форме. Также четвертую прививку могут сделать ухаживающие за ними лица. Кроме того, минздрав рекомендует четвертую прививку лицам, которые в силу своей профессии подвергаются значительному риску заражения.

Вакцинированы полностью (то есть получили не менее двух прививок и после последней прошло менее полугода): в возрастной категории 90+ – 81% граждан, в категории 80-89 – 88%, 70-79 – 90%, 60-69 – 87%, 50-59 – 83%, 40-49 – 80%, 30-39 – 75%, 20-29 – 72%, 16-19 – 70%, 12-15 – 59%, 5-11 – 20% (первую прививку получили 25% детей этого возраста).

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Коронавирусный "светофор" в Израиле

По сути, коронавирусный "светофор" с 9 января потерял смысл, так как система образования больше не учитывает "цвет" населенного пункта. Тем не менее, минздрав продолжает включать эти данные в ежесуточные отчеты.

По состоянию на 28 января, в соответствии с оценкой минздравом эпидемиологической ситуации статус "красного" присвоен всем городам с населением более 20 тысяч человек: Кафр Кана, Ор Йегуда, Гиватаим, Нес-Циона, Маале-Адумим, Модиин, Йехуд, Кирьят-Оно, Од а-Шарон, Ариэль, Рамат а-Шарон, Бейт-Шемеш, Тверия, Нацерет, Кфар-Саба, Раанана, Рамат-Ган, Петах-Тиква, Нагария, Тель-Авив-Яффо, Герцлия, Рош а-Айн, Пардес-Хана, Кармиэль, Холон, Беэр-Яаков, Нетания, Явне, Ришон ле-Цион, Иерусалим, Бат-Ям, Ноф а-Галиль, Реховот, Кирьят-Шмона, Шфарам, Кирьят-Моцкин, Кирьят-Бялик, Кирьят-Ям, Кирьят-Малахи, Кирьят-Ата, Маалот-Таршиха, Рамле, Лод, Хайфа, Нетивот, Бейтар-Илит, Хадера, Офаким, Модиин-Илит, Цфат, Бней-Брак, Беэр-Шева, Акко, Мрар, Эйлат, Ашкелон, Ашдод, Кирьят-Гат, Сдерот, Афула, Эльад, Тира, Арад, Бака аль-Гарбия, Кафр Касем, Димона, Тамра, Сахнин, Рахат, Тайбэ, Умм эль-Фахм, Кафр Манда.

"Оранжевых", "желтых" и "зеленых" городов нет (только небольшие населенные пункты).

Карантинные ограничения

Экспертный совет по борьбе с эпидемией при министерстве здравоохранения рекомендовал предоставить лицам из групп риска возможность не являться на работу за счет накопленных больничных дней без необходимости предъявлять справку о болезни, а также не отправлять детей в учебные заведения. По мнению экспертов, в ходе пятой волны эпидемии коронавируса вакцинация, дающая с высокой степенью вероятности защиту от тяжелого течения болезни, не защищает от заражения и передачи вируса (вариант "омикрон"), поэтому необходима смена парадигмы – людям из групп риска следует предоставить возможность самим позаботиться о себе. Совет также предупредил о возможности ухудшения качества медицинского обслуживания в больницах в ближайшие недели из-за роста нагрузки на них. Эксперты также рекомендовали отменить "зеленый стандарт" как утративший эффективность, сохранив "зеленый стандарт плюс" только для мероприятий, предназначенных для людей в группе риска.

С 31 декабря введен "зеленый стандарт" для культурных мероприятий и молитв, проходящих вне помещений при участии в них 100 и более человек. Также введен масочный режим на мероприятиях с участием более 50 человек на открытом воздухе.

С 9 января в учебных заведениях прекратили действовать программы "Светофор" и "Зеленый класс". На систему просвещения отныне распространяются общие карантинные меры. Школы продолжают фронтальное обучение. Отменяется правило, согласно которому в "красных" и "оранжевых" городах классы, в которых привиты менее 70% учеников, переходят на дистанционное обучение.

В случае болезни учащегося или педагога, в классе будут действовать общие карантинные правила:

- привитые и переболевшие должны сделать тест на антиген либо в домашних условиях, либо в пункте проверки. Если домашний тест дал положительный результат – необходимо сделать экспресс-тест в пункте проверки. Если и он окажется положительным, то следует соблюдать карантин в течение 10 дней, и получить справку от врача. Делать тест для выхода из карантина не надо.

- при отрицательном результате теста привитые и переболевшие школьники не должны соблюдать карантин.

- непривитые должны сделать тест в пункте проверки. При отрицательном тесте – срок карантина составляет 7 дней. При положительном – 10 дней.



С 27 января правила для образовательных учреждений изменились: вместо карантина – два теста на COVID-19 в неделю.

10 января правительство Израиля утвердило телефонным голосованием отмену действия "зеленого стандарта" в больших магазинах и торговых центрах. В официальном сообщении говорится, что работа таких магазинов будет продолжаться в рамках так называемого ужесточенного "фиолетового стандарта". Доступ в торговые центры будет разрешен при наличии площади 15 квадратных метров на одного человека. В магазинах, площадь которых не менее 100 квадратных метров, доступ будет разрешен при наличии площади 15 квадратных метров на одного человека. В магазинах, площадь которых менее 100 квадратных метров, доступ будет разрешен при наличии площади 7 квадратных метров на человека или четырем покупателям (большее из двух). Для посещения кафе на территории торговых центров по-прежнему необходим "зеленый паспорт". Зоны общественного питания на территории торговых центров продолжат работать лишь в том случае, если там будут установлены ограждения и там присутствует специальный контролер, проверяющий наличие "зеленого паспорта" у посетителей. В противном случае будет разрешено исключительно приобретение take away, а продавцы будут обязаны просить у посетителей предъявить "зеленый паспорт". Все посетители торговых центров обязаны быть в защитных масках. На территории торгового центра должны находиться специальные служащие, которые будут разъяснять правила посетителям и обращать их внимание на нарушения правил, в частности напоминать об обязанности носить маску. Администрация торговых центров обязана максимально увеличить число контролеров, работающих на территории "каньона".

Правительство также продлило до 1 февраля 2022 года срок действия административного распоряжения о предоставлении временного "зеленого паспорта" на 30 дней для людей, получивших первую прививку.

Срок действия существующих распоряжений, касающихся "зеленого стандарта", также продлен до 1 февраля 2022 года. После 1 февраля "зеленый стандарт" постепенно будет отменен.

С 19 января карантин для лиц, зараженных коронавирусом, сокращен до пяти дней. Карантин сокращается в том случае, если последние три дня у зараженного не было симптомов.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД

С 9 января Израиль открылся для привитых и переболевших (по определению министерства здравоохранения) иностранных туристов. Причем список "красных" стран упразднен. Турист, прибывший из любой страны, должен сделать ПЦР-тест или антиген-проверку перед вылетом в Израиль, сдать ПЦР-тест сразу после прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона и находиться на карантине первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста. Не признанные привитыми и не переболевшие иностранцы в Израиль въезжать не могут.

Не привитые и не переболевшие израильтяне, которые возвращаются из "оранжевых" стран, должны будут 14 дней находиться на домашнем карантине. Карантин можно сократить до семи дней, сделав два ПЦР-теста на коронавирус (после прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона и на седьмой день).