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NEWSru.co.il :: Здоровье28 января 2022 г., 08:41

Украина: за сутки выявлено более 34 тысяч заразившихся коронавирусом, 144 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено более 34 тысяч заразившихся коронавирусом, 144 больных COVID-19 умерли

28 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 99882 человек (+154 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3980610 (+34408 за сутки).

3608094 (+6142 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 15,3 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,6 млн украинцев (35%). Третью, "бустерную", дозу получили 296 тыс. человек.

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