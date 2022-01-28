Коронавирус в мире: 367 млн заразились, около 5,7 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 28 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5656952 человек (+11039 за сутки), около 367 млн заразились, более 71 млн инфицированы в настоящее время, более 290 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,5%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 50 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 902140 умерших

Бразилия – 625169

Индия – 492356

Россия – 328770 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 304803

Перу – 204940

Великобритания – 155040

Италия – 145159

Индонезия – 144261

Колумбия – 133292

Иран – 132333

Франция – 130015

Аргентина – 120352

Германия – 118065

Польша – 104636

Украина – 99738

ЮАР – 94651

Испания – 92767

Турция – 86661

Румыния – 59797

Филиппины – 53736



В других странах пока, по официальным данным, менее 50 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6083

Румыния – 3141

Бразилия – 2909

Польша – 2770

США – 2701

Аргентина – 2625

Колумбия – 2576

Италия – 2406

Мексика – 2326

Украина – 2302

Великобритания – 2265

Россия – 2251

Франция – 1985

Испания – 1983

ЮАР – 1565

Иран – 1544

Германия – 1402

Турция – 1010



Больше всего заразившихся выявлено в:

США – 75 млн человек

Индии – 41 млн

Бразилии – 25 млн

Франции – 18 млн

Великобритании – 16 млн

России – 11 млн

Турции – 11 млн

Италии – 11 млн

Испании – 10 млн

Германии – 9 млн

Аргентине – 8 млн

Иране – 6 млн

Колумбии – 6 млн

Мексике – 5 млн

Польше – 5 млн

Индонезии – 4 млн

Нидерландах – 4 млн

Украине – 4 млн

ЮАР – 4 млн

Филиппинах – 3 млн

Канаде – 3 млн

Малайзии – 3 млн

Перу – 3 млн

Бельгии – 3 млн

Чехии – 3 млн

Малайзии – 3 млн

