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NEWSru.co.il :: Здоровье28 января 2022 г., 07:04

Коронавирус в мире: 367 млн заразились, около 5,7 млн умерли. Статистика по странам

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Коронавирус в мире: 367 млн заразились, около 5,7 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 28 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5656952 человек (+11039 за сутки), около 367 млн заразились, более 71 млн инфицированы в настоящее время, более 290 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,5%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 50 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):


США – 902140 умерших
Бразилия – 625169
Индия – 492356
Россия – 328770 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 304803
Перу – 204940
Великобритания – 155040
Италия – 145159
Индонезия – 144261
Колумбия – 133292
Иран – 132333
Франция – 130015
Аргентина – 120352
Германия – 118065
Польша – 104636
Украина – 99738
ЮАР – 94651
Испания – 92767
Турция – 86661
Румыния – 59797
Филиппины – 53736

В других странах пока, по официальным данным, менее 50 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Перу – 6083
Румыния – 3141
Бразилия – 2909
Польша – 2770
США – 2701
Аргентина – 2625
Колумбия – 2576
Италия – 2406
Мексика – 2326
Украина – 2302
Великобритания – 2265
Россия – 2251
Франция – 1985
Испания – 1983
ЮАР – 1565
Иран – 1544
Германия – 1402
Турция – 1010

Больше всего заразившихся выявлено в:
США – 75 млн человек
Индии – 41 млн
Бразилии – 25 млн
Франции – 18 млн
Великобритании – 16 млн
России – 11 млн
Турции – 11 млн
Италии – 11 млн
Испании – 10 млн
Германии – 9 млн
Аргентине – 8 млн
Иране – 6 млн
Колумбии – 6 млн
Мексике – 5 млн
Польше – 5 млн
Индонезии – 4 млн
Нидерландах – 4 млн
Украине – 4 млн
ЮАР – 4 млн
Филиппинах – 3 млн
Канаде – 3 млн
Малайзии – 3 млн
Перу – 3 млн
Бельгии – 3 млн
Чехии – 3 млн
Малайзии – 3 млн


Коронавирус был выявлен у 2659727 израильтян, 8556 из них умерли. Относительная смертность: 917 на 1 млн (88-е место в мире).

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